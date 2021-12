Il latte di Varese finirà nel gorgonzola

«Se i produttori che ci conferivano il latte si orienteranno verso altri marchi, hanno tutte le ragioni per farlo, perché il latte fresco non può stare lì ad aspettare». Franco Donato, direttore generale della cooperativa agricola Latte Varese, continua a incontrare interlocutori – l’ultimo questa mattina -interessati al destino dello storico marchio varesino. «In questi due ultimi anni – spiega Donato – ho avuto oltre dieci incontri, ma senza esito. Credo in questa azienda e continuo a sperare in una soluzione positiva».

Nel frattempo i dieci produttori rimasti fedeli fino all’ultima goccia di latte, si stanno guardando intorno per cercare di salvare il salvabile di un’annata disastrosa sul fronte dei crediti. Una parte conferirà il latte a due grandi aziende del settore lattero caseario, di cui una produttrice di gorgonzola. Era una scelta prevedibile e per alcune aziende agricole della provincia, soprattutto le più piccole, forse l’unica praticabile. Lo scoperto con Latte Varese per alcuni produttori ammonta a diverse decine di migliaia di euro, un mancato ricavo che fa già sentire le sue ricadute su tutta la catena di fornitura.

«Alcuni sono andati via giustamente per soldi – sottolinea Donato – ma sono sicuro che se dovesse esserci un’opportunità concreta ritornerebbero perché senza i produttori di questa provincia il Latte Varese non esiste».

La produzione è dunque sospesa dal 7 dicembre e non essendoci al momento alcun candidato a rilevare l’attività, la società è in liquidazione coatta e in attesa della nomina di un commissario. «Noi servivamo 170 supermercati in provincia di Varese – conclude Donato – e i nostri prodotti erano molto richiesti per la loro qualità. Ecco perché credo nella rinascita di questo marchio».