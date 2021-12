Lavori in autostrada, chiuso per un giorno lo svincolo di Castronno

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 27 e di martedì 28 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

Intervento necessario per lavori di potatura degli alberi in corrispondenza dello svincolo.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano, Gazzada o Solbiate Arno;

in uscita da Varese, Gazzada o Buguggiate.