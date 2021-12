Leggermente diminuiti i casi positivi a Luino

Dopo tempo, cala leggermente il totale di casi positivi sul territorio di Luino: 154 quelli rilevati in data 20 dicembre, circa sette in meno rispetto a quelli riscontrati in data 16 dicembre.

Secondo gli ultimi dati pervenuti, la fascia più colpita torna ad essere quella giovane, under 18, con 42 casi, seguita da quella 51-70 con 40. Nella fascia 31-50 calano leggermente, 34 totali, mentre nella fascia over 70 (24) e 19-30 (14) non si riscontra un grande aumento.