L’esercito pronto a realizzare l’hub vaccinale al “casermone” di Gallarate

Primo sopralluogo congiunto per l’allestimento del centro vaccinale e tamponi al “casermone” di Gallarate, l’ex II Deposito Centrale dell’Aeronautica scelto appunto per diventare l’hub (quasi) unico per la provincia di Varese.

Nella mattina di mercoledì si sono recati nell’area militare dismessa il sindaco Andrea Cassani, delegati dell’Aeronautica Militare e personale del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, il reparto dell’Esercito che sarebbe incaricato di recuperare l’area.

«Le prime operazioni potrebbero iniziare già a giorni» dice il sindaco Cassani, che conferma che l’orizzonte per la possibile attivazione dell’hub sarebbe «la metà di gennaio», quindi più o meno a ridosso della data indicata due settimane fa, il 10 gennaio 2022.

Lo stato attuale della viabilità tra gli hangar del “casermone”

Nel corso del sopralluogo è stato confermato l’assetto generale già tracciato nelle settimane passate: il Genio realizzerebbe la strada di ingresso dalla zona dei centri commerciali di viale Milano, aprendo un varco nel muro perimetrale della caserma. All’interno si creerebbe poi un percorso per l’area tamponi usando una strada interna dal lato verso la ferrovia e un percorso per l’area vaccini verso il grande hangar che sarà usato per le vaccinazioni (gli hangar, in cemento, risalgono all’inizio degli anni Trenta e sono in buone condizioni generali).

Qui sotto l’articolo con la mappa che illustra l’organizzazione immaginata per l’hub.