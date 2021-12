Il Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese riconosce la “carriera alias”. La novità è stata approvata nella serata di lunedì 6 dicembre, al Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese, con l’inserimento ufficiale nel regolamento d’istituto.

Si tratta della possibilità per gli studenti in transizione di genere – la cui identità non sia ancora stata giuridicamente comprovata – di utilizzare all’interno delle mura scolastiche un nome elettivo da loro scelto.

Una scelta innovativa, che segna un primato assoluto nella provincia di Varese e in Lombardia, dove c’è solo un’altra scuola a riconoscere questa possibilità.

Da fine estate l’attuale rappresentante di istituto Francesco Calvi e i suoi compagni di lista si sono mobilitati affinché l’ipotesi della carriera alias, a lungo dibattuta anche a livello nazionale, diventasse una realtà concreta. Una scelta condivisa con gli studenti della scuola, che hanno risposto favorevolmente alla proposta dei rappresentanti d’istituto.