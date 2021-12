“Luvinate for Christmas”, arrivano bancarelle, musica e sorprese per i bambini

Weekend natalizio sabato 11 e domenica 12 dicembre a Luvinate con tanti appuntamenti, incontri, musica e momenti per stare insieme, per bambini e famiglie.

L’evento promosso da LunàBeerFest con il patrocinio di Comune di Luvinate e ProLoco Luvinate inizierà sabato 11 dicembre alle 11, fuori dal Comune, con l’inaugurazione del Presepe realizzato da artisti locali. Per l’occasione si svolgerà il tradizionale ringraziamento del Comune a tutti i volontari luvinatesi.

Sempre sabato alle 21 nella Chiesa parrocchiale concerto natalizio a cura di MusicArte Luvinate. L’ingresso sarà libero, con il ricavato devoluto alla Scuola materna.

Sarà domenica 12 dicembre al Parco del Sorriso il cuore della festa. Quasi 40 bancarelle, dalle 9.30 alle 17.30, animeranno le vie luvinatesi con tanti hobbisti, artigiani, produttori locali ed associazioni. Per tutta la giornata, grazie a Cfm Barasso, MusicArte, Backstage Studio, balli canti e concerti porteranno festa ed allegria. A pranzo, banco gastronomico con i portici del Parco del Sorriso chiusi in via straordinaria e riscaldati.

Nel pomeriggio, il Natale itinerante dei bambini della Scuola dell’Infanzia si concluderà al Parco del Sorriso con l’arrivo di una grande, grossa e rossa sorpresa.

Qui la locandina con i dettagli del programma