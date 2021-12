A Malnate un incontro per “Una casa a misura di bambino”

Come predisporre “Una casa a misura di bambino”? Se ne parlerà sabato 11 dicembre alle ore 10.00 in sala consigliare di via De Mohr a Malnate.

Un incontro dedicato ai genitori a cura della pedagogista dell’associazione “Il Melograno” Sara Trivero. La conferenza è a cura del Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, il Comune di Malnate e la Città dei Bambini con il sostegno di Fondazione Cariplo, e la collaborazione de “Il Melograno” di Gallarate.

Per prenotazioni: biblioteca@comune.malnate.va.it, il numero 0332 427729 e il sito www.ceposto.it (qui il link).