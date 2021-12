Natale con le nuvole e un po’ di pioggerella

Come sarà il tempo a Natale? Ora che mancano davvero poche ore possiamo riportare quel che scrive il Centro Geofisico Prealpino con la quasi certezza che non ci sia possibilità che qualcosa cambi all’ultimo momento.

E quindi vediamo cosa ci aspetta. Domani, venerdì 24 dicembre, sarà solo parzialmente soleggiato al mattino, poi molto nuvoloso. Pioviggini o nevischio in serata e nella notte più probabili sulla pianura e raramente sulla fascia alpina. Temperature senza variazioni.

Sabato 25 dicembre 2021 molto nuvoloso o coperto. Piogge deboli più probabili sulla pianura e il basso Garda. Probabilmente asciutto sul resto della regione o nevischio oltre i 1000 m. Temperature senza variazioni: minima -3 gradi massime intorno ai 9 gradi.

A Santo Stefano notte molto nuvolosa per nubi medio-basse, poi in giornata molte nubi o coperto ovunque. Nel pomeriggio e in serata deboli piogge o pioviggini in pianura e deboli nevicate lungo le Prealpi fin sui 1000 metri.