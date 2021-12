Natale a Lozza, dalla corsa dei Babbi Natale al mercatino

Quest’anno il Natale a Lozza si festeggia in grande stile. Sono tante le iniziative organizzate dalle associazioni del paese in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si parte sabato 11 dicembre alle 20.30 con il concerto “Penne Nere” di Gallarate nella chiesa parrocchiale.

La giornata clou sarà però quella di domenica 12 dicembre che avrà un programma ricco di eventi: alle 9 corsa dei Babbi Natale, una camminata a passo libero aperta a persone di tutte le età con un occhio di riguardo per i più piccoli. Alla partenza ogni partecipante riceverà un simpatico cappellino da Babbo Natale e all’arrivo merenda e bevanda calde per tutti.

Dalle 9 alle 18 nel centro di Lozza e in oratorio sarà visitabile il mercatino di Natale. Trenta bancarelle con oggettistica natalizia, vin brûlé, frittelle e castagne. Nel pomeriggio laboratori per i bambini, carrozza con i cavalli e naturalmente l’arrivo di Babbo Natale.

Alle 12 in oratorio stand gastronomico con polenta e bruscitt (solo asporto su prenotazione al 348 8130891)

«È la prima volta che a Lozza viene organizzato un evento così ben strutturato per le feste di Natale – spiega il sindaco Giuseppe Licata -. Anche a gennaio si terrà una fiaccolata per le vie del paese e una tombolata per l’Epifania. Merito della bella collaborazione con tutte le associazioni che operano in paese. Sarà l’occasione per uscire da questo periodo così critico e tornare alla socialità che in questi mesi è davvero venuta a mancare».

Per poter accedere agli eventi è necessario esibire il Green pass.