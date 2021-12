Openjobmetis, ridotta a una giornata la squalifica per Alessandro Gentile

Sconto di pena per Alessandro Gentile: l’ala della Openjobmetis dovrà saltare la partita di domenica 19 a Sassari (e quindi il derby familiare con il fratello Stefano) ma potrà tornare in campo a Santo Stefano – di nuovo in trasferta – contro Trento. Questo il verdetto della Corte Sportiva di Appello sul ricorso avanzato dalla Pallacanestro Varese dopo la squalifica comminata al giocatore biancorosso in seguito all’espulsione rimediata contro la Gevi Napoli. Un piccolo successo extra campo per la società che si era mossa subito per rendere meno pesante il provvedimento ai danni del proprio giocatore.

A differenza di altri casi Gentile non potrà commutare la giornata residua di squalifica in pena pecuniaria, questo perché è stata considerata la recidiva: l’ex azzurro era stato infatti espulso proprio contro Sassari nella partita di Supercoppa disputata a Masnago a settembre (in seguito a un bisticcio, nemmeno troppo spinto, con il pivot avversario Mekowulu). Vertemati potrà così schierare il numero 5 nel turno del 26 dicembre sul campo della Dolomiti Energia. A Sassari il minutaggio di Gentile sarà suddiviso tra i vari Beane, Kell e Ferrero, ricalcando l’assetto che aveva funzionato con Napoli nella rimonta scaturita proprio in seguito all’espulsione.

CARUSO: “STO MEGLIO. A SASSARI SERVE UN APPROCCIO MIGLIORE” – A due giorni dalla partita di Sassari, parla intanto Guglielmo Caruso, finalmente pronto a rientrare dopo la frattura al dito e la conseguente operazione. «Per me è stato un periodo un po’ difficile perché ho patito un infortunio molto fastidioso; ora mi sento molto meglio anche se non ancora al 100% perché devo recuperare ritmo partita e forma. Ogni volta che mi alleno sento ancora un po’ di dolore, ma miglioro giorno dopo giorno». Il giovane pivot torna sul match con Napoli («Purtroppo quella gara è stata un po’ lo specchio dei problemi che stiamo avendo, in particolare legati alla costanza nell’arco dei 40 minuti di partita») prima di guardare alla Sardegna: «Dobbiamo imparare a essere più forti mentalmente reagendo agli ostacoli che troveremo nel corso delle partite senza farci trascinare giù. Affrontiamo Sassari in una partita che per noi sarà molto importante; l’abbiamo già trovata in Supercoppa ma oggi sono una squadra totalmente diversa. Ci siamo preparati bene durante la settimana, ma sarà importante l’approccio mentale al match; se andiamo lì con voglia e concentrazione e giochiamo tutti con lo stesso obiettivo allora avremo molte probabilità di portare a casa la vittoria».