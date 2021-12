Parchi giochi di Velate e Bustecche: il Comune di Varese stanzia 70mila euro

Il Comune di Varese ha approvato il progetto di riqualificazione di due aree gioco che si trovano nei quartieri di Velate e delle Bustecche, i quali saranno forniti di alcune nuove e più moderne attrezzature per sostituire quelle attuali. Si tratta del giardino di via Pontida, che si trova all’esterno della primaria “Settembrini” di Velate e del giardino di via Gemona nei pressi di piazza De Salvo, cuore pulsante delle Bustecche. (foto di repertorio)

L’importo stanziato dal Palazzo Estense è pari a 70mila euro e i nuovi giochi saranno installati nei primi mesi del 2022: «Potranno essere pienamente sfruttati dai bambini dalla primavera – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – La valorizzazione di queste aree è molto importante e dimostra l’attenzione ai quartieri e ai luoghi di aggregazione, in particolare per bambini e famiglie».

A Velate l’area sarà migliorata con un nuovo gioco modulare composto da due torri, due scivoli, un ponte di collegamento fra le torri e due risalite di diverse tipologie; saranno inoltre posizionate due altalene con le relative pavimentazioni antitrauma. Alle Bustecche invece il piano prevede il posizionamento di un nuovo gioco modulare inclusivo, per garantire l’accesso e l’uso da parte di tutti i bambini compresi quelli con disabilità. La struttura è composta da due torri, due scivoli, dal ponte di collegamento e da due risalite. Verrà posizionata inoltre nuova altalena doppia e un nuovo gioco di arrampicata a piramide.