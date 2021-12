Parte giovedì 30 dicembre il divieto di botti e petardi a Luino

Petardi e fuochi artificiali sono pericolosi, danneggiano l’ambiente e disturbano gli animali e per questo il Comune di Luino con ordinanza ha deciso di vietarli per i festeggiamenti che contraddistinguono l’ultimo dell’anno: per i trasgressori è prevista una multa (sanzione amministrativa pecuniaria) da € 25,00 ad € 500,00.

La misura decorre dalle ore 12,00 del 30 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 2 gennaio 2022.

La norma prevede il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi di artificio, di sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, di razzi ed di tutti gli artifici pirotecnici – in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi, ad eccezione della categoria di fuochi di artificio “Cat. F1 – fuochi di artificio che presentano un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati”.