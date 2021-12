Pewdiepie a Varese, il re di Youtube a passeggio ai Giardini Estensi

Chissà se qualcuno lo ha riconosciuto: qualche nostro giovane lettore, molto attento, sì. Ieri ai Giardini Estensi a passeggiare con i suoi cagnolini c’era Pewdiepie. Se non sapete chi sia niente di grave, ve lo spieghiamo noi.

Pewdiepie è lo pseudonimo di Felix Arvid Ulf Kjellberg: svedese, è il primo youtuber ad aver superato quota 110 milioni di iscritti, un vero record che lo conferma come il creatore di contenuti più in vista della piattaforma (qui il suo canale)

Ha vissuto anche in Italia dopo essersi fidanzato Marzia Bisognin, originaria di Vicenza, stilista, donna d’affari, artista di ceramiche anch’essa un’utente di YouTube con l’account CutiePieMarzia, ora chiuso. Dopo un periodo di convivenza sia in Italia sia in Svezia, la coppia si è stabilita in Inghilterra, nella città di Brighton poi, il 19 agosto 2019, Felix e Marzia si sono sposati in una cerimonia privata.

Cosa ci facesse Pewdiepie da queste parti, non è dato (per ora) saperlo. Lui ha caricato alcune storie sul suo account instagram: foto scattate ai Giardini, al Sacro Monte e in Centro a Varese.