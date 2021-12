Protocollo d’intesa tra l’Istituto per il Credito Sportivo e Uisp

NOTIZIARIO UISP del 1 dicembre

OPPORTUNITÀ – Con ICS l’intesa per uno sport sostenibile

Il percorso di collaborazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e gli Enti di Promozione Sportiva si valorizza con la firma, oggi a Roma, del protocollo d’intesa tra la banca per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e l’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP).

L’accordo, di durata triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate Uisp di potere usufruire di prodotti dedicati, mutui e finanziamenti a condizioni agevolate, per investimenti relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico di impianti sportivi, a tassi d’interesse completamente abbattuti.

Il presidente ICS, Andrea Abodi, e il presidente Uisp, Tiziano Pesce, hanno sottolineato come lo Sport sia un’occasione imperdibile di crescita globale, di educazione e di coesione sociale e come questa firma rappresenti solo il punto di partenza per azioni concrete che favoriscano la reciproca collaborazione per lo sviluppo sostenibile dello sport a tutti i livelli e in ogni contesto, da implementare con la più ampia diffusione a tutte le Società Affiliate di prodotti e servizi dedicati.

RIFORMA TERZO SETTORE – Sport Point: lo sportello per le società sportive

“Sport Point” è il nuovo progetto al servizio delle realtà dello sport per tutti: una rete di specifici sportelli, grazie alla collaborazione di CAF e Patronato Acli, che si integrerà con i punti di consulenza Uisp e si avvarrà del supporto strategico di Sport e Salute spa.

L’obiettivo del progetto, finanziato da Sport e Salute spa, è quello di diffondere una nuova coscienza collettiva sulle opportunità dello sport: attraverso gli sportelli “Sport Point” verranno erogati servizi in ambito giuridico, fiscale, giuslavoristico, professionale e divulgativo. Sarà inoltre costituito un tavolo di lavoro tecnico trasversale composto da esperti interni ed esterni agli Enti di Promozione sportiva promotori, per approfondire le misure contingenti e i vari aspetti delle riforme in atto nel sistema sportivo e nel terzo settore. La sinergia tra studi professionali, centri di assistenza fiscale, esperti associativi, consentirà di strutturare percorsi di affiancamento giuridico-fiscale per una consulenza accessibile, chiara ed efficace.

TERRITORI – Vivifiume, un bel ritorno dopo 2 anni di stop

Un successo quasi inaspettato, con 160 partecipanti giunti da tutto il centro Italia. La sesta edizione di Vivifiume, l’evento nazionale Uisp nato per conoscere, promuovere e valorizzare l’Ombrone attraverso lo sport, ha raggiunto numeri importanti considerando la stagione autunnale, gli scarsi livelli idrici del fiume e la pandemia, richiamando persone anche da province e regioni limitrofe.

Tutto esaurito per il trekking coordinato da Nivio Fortini, 75 partecipanti che hanno scoperto anche i torrenti Gretano, Gretanella e Lanzo, ma in 60 si sono iscritti anche per le discipline acquatiche, e in 25 per la mountain bike di Giovanni Pettinari. Tutto nel rispetto delle norme Covid e con tanta voglia di mettersi in gioco per un evento che valorizza il territorio e promuove lo sport ed in particolare la mobilità dolce con il kayak, la bici, il sup e ovviamente il trekking. Tanti, in particolare, i giovanissimi in acqua: una quindicina di under 16 hanno vissuto il fiume con kayak, sup e gommoni, con diverse scuole rappresentate nelle discipline d’acquaviva, le regine di Vivifiume.

“Era importante – afferma Maurizio Zaccherotti responsabile nazionale Acquaviva Uisp e vice presidente comitato territoriale Uisp Grosseto – lanciare un messaggio incoraggiante dopo due edizioni annullate per la pandemia. Abbiamo deciso di non perdere il 2021 e ci siamo riusciti. Adesso lo sguardo fiducioso è al 2022, per il classico appuntamento della due giorni Vivifiume, nel primo weekend di aprile”.

La sesta edizione di Vivifiume è stata organizzata da Uisp con la collaborazione dei comuni di Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico, delle associazioni sportive Terramare, Trekking Paganico, Maremma Me, Wild Water Sup e della tenuta di Paganico.