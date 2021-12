Rugby Varese, un turno da sfruttare: al “Levi” arriva un Bergamo alla portata

Il Rugby Varese si prepara per giocare la sua ultima partita casalinga del 2021. Domenica 5 dicembre (ore 14:30) i biancorossi ospiteranno il Rugby Bergamo all'”Aldo Levi” di Giubiano, gara valevole per la sesta giornata del Girone 1 di Serie B.

Dopo i progressi visti contro Franciacorta (pareggio con più di un rimpianto), Varese vuole continuare ad ottenere punti e conquistare una vittoria che potrebbe dare una svolta alla sua stagione. Il XV biancorosso sa che può giocarsela a viso aperto; Bergamo non è da sottovalutare e sa essere pericoloso, ma il Varese è conscio del fatto che affronterà un avversario alla sua portata. Per i biancorossi, questa partita rappresenta anche un’ottima occasione per guadagnare qualche posizione nel girone e allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

In caso di vittoria, Varese scavalcherebbe proprio Bergamo, che al momento conta 9 punti in classifica, solo due in più rispetto ai bosini. Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti all’interno della formazione che lo staff tecnico sceglierà per domenica, tolti quelli obbligati a causa degli infortuni. Rimangono fuori i piloni Catalfamo e Maletti, entrambi rientreranno probabilmente a gennaio. Buone e cattive notizie invece in terza linea, dove il giovane Misiti è costretto alla tribuna per un problema alla gamba, mentre potrebbe fare la differenza il ritorno di capitan Borello, che è a disposizione dopo alcune settimane di assenza a causa di un infortunio alle costole.

La linea dei trequarti ha subito una grave perdita, quella del rapidissimo estremo Luca Comolli, che dovrà essere operato al legamento crociato anteriore ed ha quindi davanti a sé diversi mesi di stop. Sicuramente più lieve l’infortunio rimediato dal mediano di mischia Jacopo Bianchi, che probabilmente sarà già recuperato per la trasferta contro l’Amatori Milano. Torna invece disponibile il centro Matteo Broggi, che potrebbe anche essere schierato all’ala o estremo.

Le dichiarazioni del tecnico della mischia del Varese, Silvio Repossini, aiutano a capire meglio l’attuale situazione del Varese, quella di una squadra che vuole uscire allo scoperto e dimostrare il proprio valore: «Si può migliorare ancora tanto, ma la squadra si sta allenando bene. Stiamo facendo progressi, sia a livello atletico che tecnico, inoltre abbiamo tenuto alta l’intensità del contatto in queste settimane. La mischia chiusa ha fatto ottimi progressi e contro Franciacorta si sono visti. Dobbiamo migliorare ancora tanto in rimessa laterale, dove ci manca ancora un po’ di rapidità e ordine. Nei trequarti abbiamo meno infortuni e quindi è più semplice lavorare meglio, inoltre stanno iniziando a giocare bene e in maniera più fluida tra di loro. Contro Bergamo vogliamo continuare ad essere aggressivi, vogliamo far vedere che la reazione avuta contro Franciacorta non è un caso. Loro sono una buona squadra, solida in mischia e con delle buone individualità nei trequarti. Non sarà facile, ma vogliamo e possiamo batterli».

SERIE B – GIRONE 1 (6a giornata)

PROGRAMMA: Ivrea – Rovato; Piacenza – Capoterra; Lecco – Monferrato; Franciacorta – A&U Milano; VARESE – Bergamo.

CLASSIFICA: Rovato*, Piacenza 19; Cus Milano 15; A&U Milano**, Lecco*, Franciacorta 11; Bergamo*, Capoterra* 9; Monferrato*, VARESE 7; Ivrea 0.