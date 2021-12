Scontro fra tre auto ad Induno Olona, Jaguar finisce fuori strada

L’incidente si è verificato intorno alle 13 ad Induno Olona dove, per cause in corso di accertamento, tre autovetture si sono scontrate e nell’impatto uno dei veicoli è finito fuori dalla sede stradale.

Lo scontro è avvenuto in via Bruno Jamoretti e sul posto sono intervenuti per primi gli agenti della polizia locale di Induno e i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti, messo in sicurezza la strada e garantito la parziale circolazione, rimossi tre veicoli.

Sono state soccorse dagli operatori sanitari quattro persone che, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi.

Gli agenti del comando di polizia locale hanno poi garantito le operazioni di pulizia della sede stradale, accertato le responsabilità e riaperto la strada alle ore 15.