Il sindaco di Gavirate: “Regione non ha dato ragione ad Ascom”

«Regione Lombardia non ha dato ragione ad Ascom ma ha detto che, qualora le cose fossero come descritte da Ascom, sarebbe una media struttura e come tale inadeguato al tessuto comunale. Peccato che come sarà strutturato Ascom non può saperlo perchè è un disegno dell’amministrazione comunale che ne ha l’intera responsabilità».

Dopo l’annuncio dell’associazione del commercio che rivendica la bontà della bocciatura al piano di sviluppo del commercio previsto in via Gerli Arioli, interviene il sindaco Silvana Alberio che vuole puntualizzare un pronunciamento che poggia su basi teoriche «Perchè Ascom non può sapere come si svilupperà il piano».

Il punto di discussione è l’insediamento commerciale, approvato dalla giunta comunale lo scorso 1 ottobre, composto da tre lotti autonomi nella loro diversa funzionalità secondo la decisione dell’amministrazione, mentre l’associazione di categoria lo legge come un programma unitario.