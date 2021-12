“Spari nella notte“ a San Fermo, ma è una lite: arriva la polizia di Varese

Due volanti in mezzo alla strada, un’utilitaria con la portiera aperta. I lampeggiati e le divise degli agenti.

È stata una serata movimentata quella dei mercoledì a San Fermo, quartiere Nord di Varese dove nella tarda serata di ieri è arrivata la polizia.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto passate le 23 chiamate da alcuni cittadini che avevano sentito esplodere dei colpi d’arma da fuoco, risultati poi non essere tali: probabilmente sono stati petardi esplosi per strada, nelle vicinanze di via Pergine.

Ma la polizia è entrata in azione con diverse auto. Dalla vicenda emergono non molti particolari e solo alcuni punti fermi: non ci sono stati provvedimenti di polizia né, per ora, denunce, anche se sull’accaduto indaga la squadra Mobile: sembra che alla base della richiesta di intervento delle pattuglie vi sia stato un acceso litigio tra privati.