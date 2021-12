Storie da ascoltare e sfogliare quando fuori nevica

Nevica, manca poco a Natale. Non c’è niente di meglio che due storie da ascoltare.

Ninna nanna dell’inverno

Ninna nanna dell’inverno è una storia dolce e in rima.

Piccolo orsetto e la sua mamma attraversano il bosco. È sempre una festa una passeggiata con la mamma!

Ma è ora di andare a dormire per un po’. È tempo di andare in letargo.

Insieme tornano nella loro tana e si addormentano in un abbraccio d’amore

Ninna nanna dell’inverno

di Dianne White

Emme edizioni – € 14,90

Tre piccoli vagabondi

E per continuare la storia di tre micetti, abbandonati nel freddo gelido, in mezzo alla neve.

Per fortuna un bimbo arriva in loro soccorso e li adotta proprio per Natale!