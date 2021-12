Strade pulite e pochi disagi, qualche fiocco ancora venerdì

È andata meglio del previsto. L’allerta meteo scattato il giorno prima della nevicata ha fatto sì che i Comuni si attivassero per tempo e questa mattina, giovedì 9 dicembre, le strade principali erano ovunque pulite e percorribili.

Un po’ di ghiaccio questa mattina all’alba nei punti meno trafficati, ma si viaggia senza difficoltà sulle strade più battute. Qualche problema solo sulle strade tra Brinzio e Bedero Valcuvia, dove il ghiaccio sta causando disagi alla viabilità. Pochi interventi anche per i vigili del fuoco che si sono attivati solo per qualche taglio pianta.

Nessun disagio anche nel corso della giornata di ieri, festa dell’Immacolata: poche le auto in circolazione e molti i mezzi messi in campo dalle amministrazioni locali. Ieri sull’Alto Varesotto sono caduti circa 15 centimetri di neve, quasi il doppio sopra i 1000 metri.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano ancora molte nuvole in mattinata e primo pomeriggio di oggi con ultime deboli precipitazioni perlopiù all’est, poi da metà giornata apertura di schiarite irregolari. Venerdì potrebbe tornare qualche fiocco, ma molto debole e poi sabato nubi residue al mattino, quindi soleggiato con vento da nord in montagna e favonio a tratti fino in pianura.