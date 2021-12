Tombolata virtuale e lanterne in giardino: alla Galilei si festeggia con gli studenti in quarantena

I festeggiamenti per l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale alla primaria Galilei di Avigno rischiavano di risentire della mancanza degli alunni di quinta, costretta per colpa del covid a rimanere in quarantena a casa.

A loro l’insegnante di italiano ha rivolto questo speciale messaggio di auguri:

Galleria fotografica Buon natale alla primaria Galilei 4 di 12

L’ inizio di questa giornata doveva essere di festa a scuola, mai avremmo pensato che in questo Natale “ il Buio” fosse così intenso, da lasciarci senza parole, con tanta rabbia e delusione, ma le STELLE non perdono mai la loro occasione e quando è buio brillano ancora di più!

Allora avanti ancora, ognuno può brillare anche così, con la vostra voglia di Natale , la vostra vivacità e il vostro entusiasmo. Sentiamoci vicini in questa notte , può essere la nostra occasione per ACCENDERE IL BUIO!! BUON NATALE !

Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 dicembre, gli insegnanti della Galilei , per augurare serene feste a tutti in particolar modo agli alunni rimasti a casa, hanno adottato la modalità della videochiamata.

Così dopo aver riso e giocato insieme ai propri compagni con la tombola online si sono virtualmente riversati con loro nel giardino della scuola per condividere insieme lo spirito natalizio , quello stesso “Spirito nel buio” cantato da Zucchero Fornaciari.

Insieme alle lanterne realizzate con materiale di riciclo, gli alunni della scuola primaria Galilei hanno voluto accendere lo spirito di luce e speranza nella loro scuola augurando a tutti serene Feste!