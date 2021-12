Ufficiale l’addio di Egbunu a Varese: la Openjobmetis sonda il mercato

Da oggi – mercoledì 29 dicembre – John Egbunu è ufficialmente un ex giocatore della Pallacanestro Varese. Dagli uffici di piazzale Gramsci è stata infatti annunciata la prevista rescissione consensuale di contratto che libera il 27enne pivot nigeriano, pronto a vestire la canotta dell’Hapoel Gerusalemme.

«Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica che è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con John Egbunu. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

LA SITUAZIONE – La partenza di Long John costringe ora la Openjobmetis a tornare sul mercato dei lunghi, con un piccolo gruzzolo da spendere – lo stipendio di Egbunu era il maggiore del gruppo – ma con una serie di problematiche legate alle varie situazioni regolamentari. Varese ha in tasca un solo visto per extracomunitari da utilizzare sul mercato e quindi dovrà muoversi in maniera molto accorta, anche considerando il fatto che c’è il rischio di perdere pure Kell e Jones. Più il primo che il secondo, per la verità, perché se l’esterno interessa a una squadra del campionato cinese (la sua cessione porterebbe 70mila dollari freschi nelle casse), l’ala potrebbe andare in Francia ma senza miglioramenti sul proprio conto corrente. Dall’agenzia di Kell, però, non sono arrivate notizie negli ultimi due giorni: ripensamento o semplici tempistiche allungate?

Il visto residuo rimarrebbe tale se venisse ingaggiato un giocatore già in possesso del documento ma, a oggi, non si vedono situazioni di questo genere a disposizione. Diverso è il discorso per i giocatori europei o comunque con passaporto comunitario per il quale non è necessario avere il visto. In casa Openjobmetis quindi, la linea è quella di continuare a sondare il mercato ma, allo stesso tempo, di capire con precisione le eventuali scelte di Kell e Jones: un conto è sostituire il solo Egbunu, un altro è operare con maggiore profondità sulla rosa della squadra. Nel fine settimana, inoltre, rientrerà in città anche Luis Scola, ora in Argentina per un viaggio programmato da tempo: el General è in costante contatto con Varese ma sarà lui a dover avallare tutte le operazioni.