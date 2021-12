Un nuovo agente per la Polizia Locale di Malnate

L’organico del corpo di Polizia Locale di Malnate si amplia con l’arrivo di un giovane agente, Massimiliano Madonna, 29 anni, dalla provincia di Napoli, che ha preso servizio oggi, lunedì 6 dicembre.

«Sono felice di entrare a far parte di questa squadra – afferma il neo agente -, Malnate è una bella città e si respira aria buona ed era proprio il mio sogno arrivare in una cittadina come questa».

A dare il benvenuto, insieme al Comandante Stefano Lanna, erano presenti l’assessore Carola Botta e il sindaco Irene Bellifemine, che ha affermato: «È un bene che arrivino nuove leve, soprattutto giovani intraprendenti e determinati che diano nuova linfa e nuove forze a beneficio di tutta la comunità. Tanti auguri al nuovo Agente!».