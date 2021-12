Un Natale oltre le lucine: aperta durante le feste la mostra sulla civiltà varesina delle palafitte

Natale è alle porte e la città di Varese, nelle strade del centro e dei quartieri, è avvolta dalle tante decorazioni. A Palazzo Estense lo spettacolo di luci racconta lo spirito delle feste nella splendida cornice dei Giardini, che i cittadini possono recarsi a visitare tutti i giorni fino alle 22.

Per gli appassionati e i più curiosi, però qualche passo più in su, in cima ai Giardini Estensi, c’è qualcos’altro da vedere insieme ai propri bambini: al museo di Villa Mirabello, infatti, c’è una mostra interattiva dedicata alle civiltà delle palafitte, dal titolo “l’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C.”.

Una mostra – curata da Barbara Cermesoni e Daniela Locatelli – che nasce da una grande difficoltà: «Ad oggi sull’Isolino Virginia di archeologico non si vede più nulla – spiega Barbara Cermesoni – Questo perché le intemperie e il clima mutevole hanno fatto sì che i reperti fossero distrutti o nascosti ad occhio umano. Negli ultimi anni poi la situazione era diventata disastrosa soprattutto a causa della tromba d’aria che ha colpito l’isola e che ha ridotto tutto in macerie».

Dopo un grande lavoro di recupero e un grosso intervento sull’Isolino Virginia, il museo di Villa Mirabello è stato riallestito con i risultati delle ricerche, inaugurando la prima mostra sull’argomento da 40 anni a questa parte.

Una mostra però con un approccio didattico e interattivo, per raccontare ciò che sull’isola ad oggi non si vede più e per rendere la ricca collezione varesina comprensibile e interessante per tutti.

«Abbiamo iniziato a ragionare su come possiamo mettere insieme tutti i pezzi e proporli attraverso forme narrative emozionanti, soprattutto nel momento in cui la città è interessata anche ad altro – ha affermato l’assessore Enzo Laforgia – Con questa mostra diamo nuova vita alla storia e diamo nuove opportunità anche all’informatica».

Durante le vacanze di Natale il museo rimarrà chiuso solo il pomeriggio del 24 dicembre, il 25 dicembre, il pomeriggio del 31 dicembre e il 1 gennaio 2022: per il resto sarà regolarmente visitabile secondo il consueto orario – dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 – compresi i giorni di Santo Stefano e dell’Epifania.

L’ingresso intero di 5 euro, consentito solo con il possesso del green pass, comprende la visita sia del Castello di Masnago che di Villa Mirabello ed è gratuito per tutti i minori di 18 anni.