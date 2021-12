Un’interrogazione in consiglio a Varese per risolvere i problemi della Rasa

Il vicecapogruppo della Lega varesina Stefano Angei ha depositato nella mattina del 14 dicembre un’interrogazione sulle problematiche della Rasa, dopo il gazebo di incontro con i residenti, organizzato dai leghisti una settimana fa.

«I problemi presentati dai residenti riguardano la situazione del lavatoio di via Costantino Tota, che ad oggi risulta essere inaccessibile, poiché transennato – spiega Angei – la medesima situazione vale per il parcheggio del cimitero, posizionato lungo la SP 62, anch’esso ad oggi inaccessibile. C’è poi un grave problema di insicurezza dovuto alla mancanza di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, nei pressi della scuola dell’infanzia “San Gottardo” di via Santa Maria degli Angeli: l’assenza di segnaletica che indichi la presenza dei bambini è un fatto molto grave».

«Sempre in tema di sicurezza stradale – prosegue Angei – i residenti hanno poi richiesto di installare degli specchi parabolici prospicienti alle uscite stradali sulla SP 62, per consentire agli automobilisti manovre in sicurezza sia in direzione Varese che in direzione Brinzio. Altre problematiche riguardano l’accesso al parcheggio pubblico dell’ex scuola Mameli, dove occorrono una serie di interventi per rendere più agevole e sicuro il suo utilizzo. Per finire, i cittadini lamentano una scarsa manutenzione ordinaria, sia del verde pubblico che delle caditoie. Chiediamo con questa interrogazione che il Sindaco e gli Assessori competenti diano risposta ai cittadini e spieghino cosa intendano fare».