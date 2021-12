A Varese è arrivato Babbo Natale

Piazza Monte Grappa a Varese questa mattina, domenica 12 dicembre, sembrava il villaggio di Babbo Natale in miniatura: molti bambini hanno incontrato Babbo Natale, giocato e pattinato con lui sulla pista di pattinaggio.

L’evento è stato organizzato dall’associazione 23&venti e ProLoco Varese: «Siamo tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.30 presso all’hub di Piazza Monte Grappa con il truccabimbi, i laboratori creativi e di scrittura della letterina per Babbo Natale», ha raccontato Sonia Milani.

Il prossimo weekend sono in programma degli appuntamenti a Malnate, realizzati in collaborazione con il distretto del commercio: sabato 18 dicembre, al campetto della scuola media (alle 15.30) ci sarà lo spettacolo di giocoleria e circo, mentre giovedì 23 dicembre in piazza delle Tessitrici, alle 15.30, è in programma “Il Grinch”.