Varese in casa dell’Rg Ticino per non perdere il ritmo giusto

Tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque di campionato. Il Città di Varese sembra aver trovato il giusto ritmo e lo scontro diretto d’alta classifica vinto contro la Sanremese è più di un buon segnale, ma la controprova di un lavoro che va avanti con buon costrutto.

Ora davanti a mister Ezio Rossi e ai suoi ragazzi ci sarà una settimana intensa con il turno infrasettimanale dell’Immacolata (al “Franco Ossola” contro la Caronnese), che si aprirà con l’anticipo di sabato 4 dicembre alle ore 14.30 a Romentino, in provincia di Novara, in casa dell’Rg Ticino.

Mister Ezio Rossi non vuole cali di tensione e non si fida dei prossimi avversari: «È un esame: la squadra forte si vede in questi momenti senza guardare la classifica e sapendo che anche contro l’ultima in classifica si può soffrire ma devi vincere 1-0. L’Rg Ticino è una formazione ostica, che in squadra non ha mai perso e questo la dice lunga. È difficile trovare punti deboli, hanno giocatori esperti, inserito elementi importanti come Longhi che ha tante presenze in Serie A. Con mister Celestini ci siamo incontrati da giocatori, era uno da tanto cuore e spirito e questo lo vedi anche nelle sue squadre. Bada alla concretezza, fanno fatica a segnare anche se davanti ha 4 giocatori di valore».

«Credo che i ragazzi sentono che stanno migliorando – prosegue l’allenatore biancorosso facendo il punto in casa sua -. Bisogna avere fiducia e accettare gli uno contro uno; se li interpreti bene guadagni davanti. Dobbiamo però fare di più girando ancora più velocemente la palla e cercando di giocare il più possibile a due tocchi dal portiere in avanti, però con lo spirito mostrato ultimamente. Siamo sulla strada buona. Riguardo al mercato ho chiesto alla società due under perché abbiamo necessità numerica. La squadra invece sta bene così, a volte è peggio inserire qualcuno che può rompere degli equilibri di un gruppo che si sta consolidando in maniera importante».

Riguardo alla situazione infortunati: assenti Alessandro Baggio e Roberto Cappai – che da settimana prossima dovrebbe ritornare ad allenarsi con la squadra a pieno ritmo -, rientrano Donato Disabato e Francesco Cantatore, che potrebbero essere soluzioni importanti dalla panchina.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A XIV GIORNATA

Sabato 4 dicembre: Casale – Chieri; Fossano – Lavagnese; Derthona – Bra; Rg Ticino – Varese; Saluzzo – Gozzano; Sestri Levante – Ligorna; Vado – Asti.

Domenica 5 dicembre: Caronnese – Borgosesia; Pdhae – Novara; Sanremese – Imperia.

CLASSIFICA: Novara 28; Derthona 26; Chieri, Casale 24; Sanremese, Varese 22; Borgosesia, Pdhae 20; Gozzano 18; Bra, Vado 17; Ligorna, Lavagnese, Sestri Levante 15; Caronnese, Asti 13; Rg Ticino 12; Imperia 11; Saluzzo 10; Fossano 8.