Una vittoria super per il Varese: Sanremese battuta 4-2

Il Varese vince una gara importante, batte 4-2 la Sanremese e la aggancia al quinto posto a quota 22 punti. Una gara ben giocata dai biancorossi, che segnano quando devono – doppiette di Mamah e Di Renzo – trovando spazi nella difesa dei liguri e concedono il giusto a una degli attacchi più attrezzati della categoria, che trova il gol solo da corner e punizione.

Galleria fotografica Serie D, Varese - Sanremese 2022 4 di 33

Si allunga la striscia positiva per la squadre di mister Ezio Rossi, che nel prossimo turno – probabile l’anticipo al sabato (4 dicembre) – affronterà la trasferta in casa dell’Rg Ticino. Da verificare però è la situazione infermeria con Cantatore, Disabato e i fratelli Baggio che devono essere recuperati in tempo.

FISCHIO D’INIZIO

Al “Franco Ossola”, che offre un bello spettacolo anche visivo con il Sacro Monte innevato, va in scena uno scontro d’alta classifica tra due squadre in buona forma: due vittorie di fila per il Varese, tre per la Sanremese. Mister Ezio Rossi schiera i suoi biancorossi con un 3-4-1-2 che vede Premoli e D’Orazio in mediana, più avanti Piraccini alle spalle di Mamah e Di Renzo. Prima volta stagionale in panchina per l’attaccante Cappai. Matteo Andreoletti, ex portiere di Pro Patria e Verbano ora allenatore dei liguri, schiera i suoi con un 4-3-3 che in attacco si affida ad Anastasia, Ferrari e Vita.

PRIMO TEMPO

Dopo qualche minuto di studio, al 7′ la Sanremese sfiora il gol nel giro di pochi secondi. Prima, su corner di Galgiardi, la girata al volo di Vita colpisce il palo, poi il colpo di testa di Ferrari sull’angolo successivo va fuori di un soffio. Passato lo spavento il Varese prende un po’ di campo e al 20′ riesce a passare: Mamah sfonda sulla destra con un’azione personale e serve Di Renzo nel cuore dell’area che deve solo depositare in porta per l’1-0. Gli ospiti non si abbattono e al 25′ avrebbero una ghiotta occasione con una punizione dalla lunetta dell’area ma Mikhaylovskiy calcia male di mancino. Poco dopo a farsi pericoloso è il Varese con Piraccini che serve un pallone invitante a Premoli che però svirgola il destro. La gara rallenta un po’ ma al 39′ il Varese trova il raddoppio: Tosi sulla sinistra ne salta due e mette in mezzo, Piraccini fa velo e Mamah, dopo il controllo, fulmina Malaguti con il destro per il 2-0. Il Varese dietro continua a concedere pochissimo e su un mancino debole di Anastasia parato senza problemi da Trombini si chiude il primo tempo con i biancorossi avanti di due gol.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, è la Sanremese a partire meglio e provare a mettere pressione al Varese. Al 12′ l’incornata di Ferrari su angolo di Gagliardi impegna Trombini, ma sul ribaltamento di fronte arriva il terzo gol biancorosso: Di Renzo in verticale per Mamah che salta un avversario e batte ancora Malaguti con un destro potente per il 3-0. La Sanremese non ci sta e due minuti dopo accorcia le distanze con Valagussa che su azione di corner risolve in gol una mischia nata da un’uscita imprecisa di Trombini. Passa poco però e il Varese rimette le distanze: Foschiani calcia forte dopo una ribattuta della difesa ospite, la palla arriva a Di Renzo in area che si libera sul sinistro e mette all’angolino il 4-1. La Sanremese non si abbatte ancora, spinge e trova il 4-2 al 34′ con l’inzuccata di Ferrari su punizione di Acquistapace. Nel finale Pastore e Minaj – entrati per Di Renzo e Piraccini – usano la loro freschezza per tenere la palla lontana dalla propria area di rigore e dai pericoli. Ai tre fischi finali dell’arbitro ci sono solo applausi per il Varese, che sale a quota 22 punti raggiungendo al quinto posto proprio la Sanremese.

TABELLINO

VARESE – SANREMESE 4-2 (2-0)

Marcatori: 20’ pt Di Renzo (V), 39’ pt e 13’ st Mamah (V), 15’ st Valagussa (S), 34’ st Ferrari (S)

Varese (3-4-1-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani (47’ st Foschiani), Premoli, D’Orazio, Tosi; Piraccini (41’ st Pastore); Di Renzo (35’ st Minaj), Mamah. A disposizione: Priori, Petrella, Disabato, Bertuzzi, Cappai, A. Baggio. All.: Rossi.

Sanremese (4-3-3): Malaguti; Nouri (31’ st Giacchino), Valagussa, Mikhaylovskiy (8’ st Bregliano), Aita (4’ st Acquistapace); Larotonda, Gemignani, Gagliardi; Anastasia (41’ st buccino), Ferrari, Vita (22’ st Orefice). A disposizione: Piazzola, Urgnani, Gatelli, Bastita. All.: Andreoletti.

Arbitro: sig. Catanzaro di Catanzaro (Merlino e Cusumano)

Corner: 3-5; Ammoniti: Monticone, Piraccini, Foschiani, Pertile (dirigente), Mamah per il Varese; Orefice per la Sanremese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata serena e fredda, terreno in buone condizioni.

SERIE D GIRONE A XIII GIORNATA

RISULTATI: Asti – Caronnese 1-2; Borgosesia – Casale 2-1; Bra – Sestri Levante 3-0; Chieri – Pdhae 0-1; Varese – Sanremese 4-2; Gozzano – Fossano 4-0; Imperia – Vado 0-1; Lavagnese – Derthona 1-2; Ligorna – Rg Ticino 3-0; Novara – Saluzzo 4-0.

CLASSIFICA: Novara 28; Derthona 26; Chieri, Casale 24; Sanremese, Varese 22; Borgosesia, Pdhae 20; Gozzano 18; Bra, Vado 17; Ligorna, Lavagnese, Sestri Levante 15; Caronnese, Asti 13; Rg Ticino 12; Imperia 11; Saluzzo 10; Fossano 8.