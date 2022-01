Alla riscoperta di una classica: torna il ciclocross a Solbiate Olona

E’ il 6 gennaio del 1951. Nel giorno dell’Epifania si corre per la prima volta una gara di ciclocross a Solbiate Olona. Venti i corridori in gara, poco il pubblico presente, vince Luigi Malabrocca, “maglia nera “ al Giro d’Italia e grande protagonista delle gare del fango. Inizia così la favola del ciclocross nel prato del Cotonificio e sulla celebre scalinata che ha portato il ciclocross del borgo della Valle Olona ai massimi livelli del ciclismo internazionale.

I nomi dei vincitori della gara, che sono riportati proprio dove inizia la scalinata tirata a lucido recentemente, ricordano il prestigio di questa manifestazione e fanno rivivere nella memoria degli appassionati momenti di ciclismo indelebili. Dopo la cinquantesima edizione il fascino del ciclocross in Valle è diminuito, ma ora i dirigenti del Gruppo Sportivo Solbiatese, dopo due anni di assenza della competizione, sono motivati per riportare l’evento ai fasti di un tempo.

Domenica 16 gennaio sarà nuovamente ciclismo spettacolo a Solbiate Olona con accanto agli organizzatori e dirigenti del Team Valle Olona e del Team Valceresio Bike per fare riviere antiche emozioni. In gara giovani e amatori con un numero di partenti che raggiungerà le duecento unità.

I giovani si contenderanno la prestigiosa sessantesima edizione del Ciclocross di Solbiate, valida come Memorial “Emilio Saporiti” e inserita come prova del Trofeo Lombardia/Piemonte; per i Master ci sarà invece in palio il titolo di Campione Regionale Lombardo per i tesserati alla Federciclismo.

Il ritrovo è previsto presso l’Area Feste di Solbiate Olona (via San Vito) con la prima gara in programma alle ore 9 e la continuazione delle competizioni fino al primo pomeriggio, con in tutto sette partenze.