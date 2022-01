Aspettando la Befana: laboratori per bambini a Busto Arsizio

Il Comitato commercianti di Busto Arsizio dedica un’attenzione speciale ai bambini in questo periodo di Feste proponendo “Aspettando la Befana”, una serie di laboratori creativi per bambini aperti a tutti.

I laboratori si svolgeranno nel centro storico, sotto i portici di via Montebello, davanti al civico 14 nei pomeriggi di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio dalle ore 15 alle 18.

I laboratori saranno a cura di Progetto Zattera Teatro.

Per maggiori informazioni 338 7547484 oppure prenotazionesociale@libero.it.