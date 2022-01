Auto ribaltata su via Palermo, tra la stazione di Busto Arsizio e i Cinque Ponti

Incidente stradale con ribaltamento a Busto Arsizio. Alle 11.30 il 118 e i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente in via Palermo, la lunga via parallela alla ferrovia. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale bustocca.

È successo all’incrocio con via Gemona, quasi a ridosso dei Cinque Ponti. Sul posto 118 con automedica e ambulanza CRI Busto e vigili del fuoco in supporto.

Secondo le prime informazioni sono stati soccorsi due uomini di 33 anni e un bimbo di 3: nessuno di loro ha riportato ferite gravi.