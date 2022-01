Ciclista investito in via Marco Polo a Ferno

Un ciclista di 55 anni è rimasto ferito dopo esser stato investito a Ferno, alle 9.20 di oggi, venerdì 21 gennaio.

È accaduto in via Marco Polo, zona del municipio e delle scuole.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio: l’uomo è stato trasferito in ospedale a Busto, in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.