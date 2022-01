Il dovere della Memoria, a Castiglione Olona una mostra ricorda la tragedia della Shoà

Anche quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, il Circolo culturale Masolino da Panicale, con la collaborazione e il patrocinio della Pro loco e del Comune di Castiglione Olona, organizzerà una mostra didattica dal titolo “Il Dovere della Memoria”, per ricordare i 12 milioni di uomini che morirono all’interno dei campi di sterminio nazisti durante la seconda Guerra mondiale, e in particolare i milioni di esseri umani incarcerati, torturati e uccisi per la “colpa” di essere di religione ebraica.

«Furono proprio questi ultimi a pagare il prezzo più alto – ricordano gli autori della mostra – Sei milioni di uomini, donne, vecchi e bambini che nei campi di sterminio furono costretti a lavorare come schiavi, a subire efferate nefandezze, ingiustizie e torture per poi essere gasati o freddamente assassinati e bruciati nei forni crematori. La Shoà, termine ebraico che significa “desolazione, catastrofe, disastro”, fu una spietata e atroce tragedia che il 27 gennaio 1945, con la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, si mostrò al mondo intero in tutta la sua crudezza, la sua nefandezza e la sua inconcepibile ignominia. Abbiamo il dovere di ricordarlo».

La mostra, allestita a Palazzo Branda Castiglioni, rimarrà aperta dal 23 gennaio al 6 febbraio con i seguenti orari: il sabato dalle 15 alle 17,30; la domenica dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30. Inoltre la mostra rimarrà aperta giovedì 27 gennaio dalle 15 alle 17,30.

L’esposizione è composta da 21 pannelli esplicativi e fotografici relativi alle varie fasi dello sterminio nazista: i campi di concentramento ed annientamento in Europa, il campo della Risiera di San Sabba, un’ampia piantina del campo di Birkenau (cm 190 x 210), un modellino dell’ingresso di Birkenau ed inoltre un angolo dedicato al tempio erodiano di Gerusalemme con un modellino in scala della costruzione e alcuni pannelli che ne spiegano brevemente la storia.

Oltre a questo sarà disponibile (fino ad esaurimento) un fascicolo allestito dal Circolo culturale Masolino da Panicale sul campo di sterminio di Auschwitz ed una breve ricerca sul campo della Risiera di San Sabba.

L’ingresso alla mostra è libero, ma è necessario essere in possesso del green pass ed osservare tutte le norme anti Covid in vigore.