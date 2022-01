Festa a sorpresa in comune e Camera di Commercio a Varese per festeggiare i 90 anni di Angelo Monti

Doppia festa a sorpresa nella mattina di giovedì 27 gennaio per festeggiare i 90 anni di Angelo Monti.

Monti è stato festeggiato in Salone Estense e in Camera di Commercio a Varese: nel palazzo del comune ad aspettarlo c’erano i Monelli della Motta, che l’hanno organizzata in onore del loro amato presidente onorario, nella persona del presidente attuale Giuseppe Redaelli, che ha salutato i presenti e ha ricordato il Monti ‘monello’ ma anche l’amico di famiglia, presente nel consiglio di ACI e in Camera di Commercio.

Con lui c’era anche il prevosto Monsignor Luigi Panighetti, il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, e poi il regiù della Famiglia Bosina Luca Broggini, Luigi Barion di ‘Varese per l’Italia’, l’ex sindaco di Varese Giuseppe Gibilisco, Cesare Corti per la Robur et Fides, altri ancora. Era presente, anche se non ha preso la parola, l’ex Ministro Roberto Maroni.

Foto di Carlo Zanzi

Dal Salone Estense la festa si è poi spostata in Camera di Commercio, dove Angelo Monti ha lavorato per 35 anni: qui l’hanno atteso il segretario generale Mauro Temperelli e il presidente Fabio Lunghi che hanno festeggiato “Il sempre “nostro” Angelo Monti, in occasione del suo 90esimo genetliaco, con sette lustri al servizio della Camera di Commercio di varese mettendo a disposizione di tutti le sue straordinarie doti, le sue competenze, le notevoli capacità relazionali, la sua eccellente cultura. Punto di riferimento per diverse generazioni di colleghe e colleghi, splendido testimone dell’identità camerale, straordinario divulgatore del suo patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e botanico. Ad multos annos!”.

Foto Camera di Commercio Varese

Una frase che hanno voluto ricordare anche nel post di facebook che gli hanno dedicato, dalla pagina ufficiale della Camera di Commercio di Varese.