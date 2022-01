Freddo e nebbia, un “assaggio” dei giorni della merla

I giorni della merla si avvicinano e quello che stiamo vivendo ora è un assaggio di quel che ci aspetta. Temperature in discesa, nebbia e venerdì anche qualche fiocco ma in montagna. È questo quello che prevede il Centro Geofisico Prealpino

Oggi, mercoledì 26 gennaio, su Alpi e Prealpi sarà soleggiato e mite con inversione termica. Sulla pianura presenza di nubi basse e nebbie che si dissolveranno parzialmente durante le ore centrali sulle aree pedemontane, più persistenti sulla bassa padana.

Giovedì 27 prosegue tempo simile, soleggiato sui rilievi con qualche velatura in transito. In pianura presenza di nubi basse e nebbie, più dense durante le ore notturne. Minime intorno a -1/2, massime 3/6°.

Venerdì 28 gennaio inizialmente nuvoloso in pianura. Via via intensificazione del vento da nord sui rilievi e a tratti favonio fino a basse quote con dissolvimento delle nubi da metà giornata. Sulle creste alpine di confine possibilità di qualche fiocco.