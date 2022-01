“I furti a scuola sono un danno per tutti. Servono impianti di sicurezza”

«La scuola è vita perché è il fulcro dello sviluppo delle nuove generazioni e mai come in questo periodo va tutelata».

Commenta così Chiara Ruggeri , la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Varese 4 “Anna Frank” dopo la notizia dell’arresto in flagranza di reato di un 39enne, sorpreso nella notte di lunedì 17 gennaio mentre tentava di aprire alcune aule con le chiavi rubate in precedenza insieme ad alcuni computer.

«I furti perpetrati nelle scuole rappresentano un danno non solo verso i nostri alunni, a cui vengono sottratti strumenti indispensabili per la didattica, ma verso l’intera comunità – commenta la preside -. Ringrazio i carabinieri della stazione di Varese per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti. Mi auguro che episodi simili non si ripetano più e che le scuole vengano al più presto messe in sicurezza con adeguati impianti antintrusione».