“Gesto orribile e vigliacco, il mio cane ha rischiato di morire fra atroci sofferenze”

Un colpo di fortuna, la prontezza di riflessi della sua proprietaria e due ore e mezza di operazione hanno salvato la vita a Keeper, il cane di una famiglia di Viggiù vittima del gesto vigliacco di una persona che si sta facendo il possibile per individuare.

Keeper, un bell’esemplare di Hovawart, l’altro giorno è caduto nella trappola di qualcuno che voleva uccidere lui ed altri cani della zona, e che con questa intenzione ha gettato in diversi giardini e nella zona del cimitero vecchio di Viggiù dei wurstel farciti di chiodi acuminati. Per un caso fortuito nessuno degli altri cani (quattro i casi accertati) ha inghiottito i letali bocconi, e sempre per un caso fortuito Keeper si è salvato.

«Ero appena tornata e stavo scaricando la spesa dalla macchina, quando ho visto che Keeper stava mangiando qualcosa – racconta Debora, la proprietaria – Mi sono avvicinata e ho fatto in tempo a vedere che era un wurstel, da cui uscivano dei chiodi. Non sappiamo quanti ne ha mangiati, ma lo abbiamo subito portato dal veterinario che l’ha operato d’urgenza e ha estratto 12 chiodi, con un’operazione durata due ore e mezza. Per fortuna erano ancora fermi nello stomaco, se fossero andati nell’intestino sarebbe sicuramente morto tra terribili sofferenze».

Per Debora non è ancora il momento di stare tranquilla. E’ arrabbiata e preoccupata: «L’operazione è andata bene ma Keeper è ancora in osservazione. I chiodi hanno comunque creato danni allo stomaco, domani avremo un controllo per verificare che non ci siano emorragie interne visto che erano tanti. Poi dovrà essere tenuto sotto controllo per qualche tempo, con un’alimentazione specifica. Per quanto riguarda il responsabile di questo gesto orribile so che la Polizia locale sta facendo il possibile per individuarlo. Non so chi sia, ma posso dire con certezza che è un vigliacco, per non dire altro. Se il mio cane ti dà fastidio, lo vieni a dire a me, non fai una cosa così. Sono così arrabbiata! Non sono solo cani, sono membri di una famiglia ,sono i nostri migliori amici, magari migliori amici di una bambina di 10 anni, compagni di camminate ,ammassi di pelo da coccolare nelle giornate un po’ così, non riesco a capire come certa gente possa anche solo pensare di fare certe cose».

Oltre a Debora anche altri proprietari di cani sono corsi dal veterinario per una lastra ai propri animali, ma fortunatamente non si ha notizia di altre vittime di questo gesto odioso, fatto con le peggiori intenzioni: «Abbiamo contato una ventina di wurstel tra i giardini e la zona del cimitero vecchio. Voleva proprio fare del male».

La notizia di quanto accaduto a Keeper ha creato indignazione e paura. La raccomandazione, diramata anche sul sito del Comune di Viggiù, è di prestare la massima attenzione nella zona dove sono stati ritrovati bocconi (zona cimitero vecchio e largo Fratellanza) e in tutto il territorio.