Giocomerenda al Museo del Tessile di Busto Arsizio con ago e filo per cucire la storia di Silva

Domenica 23 gennaio, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6/8I), nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei” è in programma la Giocomerenda “Storie di stoffa” (ore 15.30 – 17.00).

Si leggerà insieme la storia di Silva e riconosciamo all’interno del museo i protagonisti delle sua avventure. Poi, ago e filo alla mano, cuciamo insieme pagine di stoffa per costruire il nostro libro delle storie. L’attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuare sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giocomerenda-storie-di-stoffa-230122-245622161497

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

– Si ricorda che, salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del Green Pass “rafforzato” e indossare la mascherina per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di disdire la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 23 gennaio, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 627983.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242 – 349

www.comune.bustoarsizio.va.it