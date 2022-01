Grandi e piccini al Circolo di Cairate per festeggiare la Befana

Il Circolo Famigliare Felice Cavallotti ha organizzato una giornata speciale in occasione dell’Epifania, per festeggiare insieme la Befana.

Si comincia nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio alle 15.30 con le letture per bambini dedicate alla Befana a cura di Laura Orsolini, in collaborazione con la libreria Millestorie di Fagnano Olona.

La magica anziana signora invece è attesa per la merenda, verso le 16.30 e porterà a grandi e piccini i suoi dolcetti.

Il Circolo famigliare di Cairate è in via Anforelli 7. L’evento è aperto a tutti.