Incendio alla piattaforma ecologica di Laveno Mombello

Intervento dei Vigili del Fuoco a Laveno Mombello, in Via Sangiano, alla piattaforma ecologica recentemente chiusa. Per cause da accertarsi un container all’interno della piattaforma è stato interessato da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.