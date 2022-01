Incendio in appartamento a Busto Arsizio, i Vigili del Fuoco salvano un uomo

Intervento in forze nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì) in via Tofane a Busto Arsizio per un incendio all’interno di un’abitazione. Un uomo è rimasto lievemente intossicato dal fumo ma, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, si è evitato il peggio.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, anche la Polizia Locale cittadina e un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica dell’Areu, il cui personale ha prestato le prime cure alla persona rimasta intossicata.