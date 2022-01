Inizia la carriera solista di Paul Simon

Sciolti Simon & Garfunkel partirono le carriere soliste che dimostrarono, se necessario, che prima non era proprio una società 50/50: quella di Paul, che si può dire inizi qui anche se aveva pubblicato nel ’65 un album acustico in Inghilterra, sarà una carriera luminosissima, mentre quella di Art trascurabile. Una certa magniloquenza che caratterizzava Bridge Over Troubled Water – parlo della canzone – era stata evidentemente molto gradita dal pubblico che ne aveva fatto un hit planetario: Simon però non si lasciò allettare e pubblicò un disco dalle sonorità leggere. Il suo amore per le musiche “etniche” era già chiaro da prima, e il disco si apre proprio con un reggae – fu uno dei primissimi musicisti non giamaicani a suonarlo – che andò a registrare a Kingston con strumentisti locali. Ma in altri pezzi, come dicevo, gli arrangiamenti sono semplici, e puntano a evidenziare la sua voce e la sua chitarra. Dal punto di vista dei testi fu interessante il paragone che il recensore del Rolling Stone fece col primo solo di Lennon: evidenziò che entrambi esponevano i loro problemi personali, ma mentre Lennon lo faceva in prima persona, Simon manteneva un distacco. Bellissimo disco.

Curiosità: canzone molto triste nel testo ed allegra nella musica, l’iniziale Mother and child reunion prende il nome da un piatto che Simon trovò sul menu di un ristorante cinese, che era a base di pollo e uova: da qui la riunione tra madre e figlio.

La rubrica 50 anni fa la musica