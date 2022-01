Investito da un bus dell’autopostale, ferito un 32enne a Bellinzona

Incidente stradale nella serata di ieri a Bellinzona.

Poco dopo le 22.30 in via Zorzi un cittadino svizzero 32enne è stato investito da un’autopostale di linea che viaggiava regolarmente in direzione di Giubiasco. Al volante dell’autopostale un 45enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Il pedone, spiega la Polizia cantonale, stava attraversando di corsa la strada e non era sulle strisce pedonali ed è stato colpito dalla parte anteriore destra del veicolo, danneggiando il parabrezza.

Il 32enne ha riportato gravi ferite con la frattura del bacino ma non è in pericolo di vita.

Sul posto per le operazioni di soccorso oltre alla pattuglia della Polizia cantonale quelle della Polizia comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce verde di Bellinzona che hanno accompagnato il ferito all’ospedale per le cure del caso.