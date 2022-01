Ita Airways conferma l’apertura del volo Milano Malpensa – New York

Ita Airways conferma l’apertura del volo Malpensa-New York, già “intercettato” settimana scorsa dai sempre attentissimi appassionati di Aeroporti Lombardi.

La conferma è arrivata dall’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini, in audizione giovedì 20 gennaio in Commissione Trasporti della Camera: «Dalla stagione estiva lanceremo il Malpensa-Jfk, che tradizionalmente anche Alitalia operava» ha detto l’ad della nuova compagnia nata dalle ceneri della compagnia tricolore. «E nel piano industriale stiamo prevedendo eventuali evoluzioni che possano incrementare prevalentemente verso il Nord America da Malpensa».

Malpensa non è comunque centrale nei piani della compagnia nel breve periodo.

Su questo Lazzerini: «Ma è importante essere onesti: in questo momento, per garantire la redditività dell’azienda, dobbiamo concentrarci sull’aeroporto di Fiumicino. Stiamo già facendo poche rotte intercontinentali e bisogna alimentarle».

Il lancio del Malpensa-New York (una delle tratte storicamente con più concorrenza di qualità dall’aeroporto intercontinentale di Milano) resta comunque un passo avanti rispetto ai piani iniziali, che prevedevano di mantenere a Malpensa solo il cargo.