La Caronnese a Sanremo cerca un risultato positivo

Il 2022 della Caronnese è iniziato con due trasferta, una persa a Varese e una pareggiata a Bra. Davanti al cammino dei rossoblu ci sarà un altro viaggio, questa volta a Sanremo. Fischio d’inizio domenica 30 gennaio alle ore 14.30 per affrontare una squadra che dopo aver perso un po’ a sorpresa sul campo dell’Rg Ticino, ha risposto con forza vincendo 4-1 sul campo del Bra.

La squadra di mister Manuel Scalise, ancora alle prese con la lotta salvezza, deve continuare a mettere punti in classifica e anche in casa di una squadra di alta classifica come la Sanremese deve provare a ottenere un risultato positivo.