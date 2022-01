La pallamano Cassano Magnago si fa valere contro il Brixen, ma perde 30-25

Ampiamente sottovalutati dai padroni di casa, gli amaranto hanno tenuto alta la testa contro il temibile Brixen nella trasferta al Palasport altoatesino: una notevole prova di forza per la pallamano Cassano Magnago, quella di questa sera sabato 29 gennaio, nonostante la sconfitta finale decretata negli ultimissimi minuti, 30-25. (Foto di Arianna Ramini)

Con il ritorno in campo dopo l’infortunio di due mesi fa di Sasa Milanovic, i ragazzi di coach Davide Kolec hanno tentato di vendicare la bruciante sconfitta subita al palazzetto Tacca a settembre con uno svantaggio di 7 gol, dimostrando la crescita in forza, tattica e velocità fatta nei mesi precedenti.

Se i lombardi sono stati a un passo dalla rimonta, la smania di sorpassare i biancoverdi ha fatto compiere loro sbavature in attacco ed errori fatati nei tiri in porta; un calo di concentrazione che Brixen ha sfruttato per fuggire verso la vittoria, sorpassando gli amaranto di 5 punti.

IL PRIMO TEMPO

La prima mezz’ora di gioco ha sorriso al Brixen, che si è posto fin da subito in vantaggio con le reti di Stefano Arcieri, Endrit Iballi, Arnad Hamzic e Andrea Basic: pur conducendo la partita, non è riuscita a seminare gli avversari, che si sono fatti valere in un attacco deciso e penetrante, guidato specialmente da Ivan Salvati, specialista nei tiri bassi, Simone La Bruna e dai 2 rigori di Federico Mazza, scagliati dai 7 metri.

Dal 15′ i lombardi, grazie ad Alberto Lazzari, hanno recuperato lo svantaggio di 5 punti (10-6 per Brixen), subito ristabilito al 20′ dal pivot Basic (12-9), dopo il nono gol amaranto sul terzo rigore di Mazza.

Le due squadre hanno combattuto punto a punto per tutto il restante tempo prima dello scadere del primo tempo: 13-9 al 20.57′ su gol di Basic, poi seguito da Labruna ha segnato al 21.56′ (13-10); il quattordicesimo gol biancoverde è stato ad opera dell’ala Riccardo Di Giulio al 22.29′.

Da lì tre gol dei cassanesi Lazzari, La Bruna, Mazza e Stefano Bassanese hanno portato le squadre 15-14 per Brixen alla fine del primo tempo.

IL SECONDO TEMPO

Se Brixen è tornato in campo deciso ad allungare il vantaggio e ci è riuscito nei primi dieci minuti del secondo tempo grazie alle brillanti e riuscite azioni dei terzino Christian Mitterrutzner, Ardian Iballi e Davor Cutura – che hanno portato la squadra sul +4 (18-14) -, dal 40′ minuto la squadra ha subito un pesante black-out.

Sostituto Monciardini in porta con il più fresco Nicolò Riva, i varesini hanno fatto quadrato reagendo con decisione e velocità ai padroni di casa: le loro azioni hanno sorpreso la difesa altoatesina, che si è smagliata. A guidare la ripresa cassanese il tiro di Uzman Kabeer dal pivot al 37′, Nikola Jezdimirovic al 38′ su assist di Mazza e di Alberto Lazzari al 42′ (21-17).

La tenacia amaranto ha reso la sfida più avvincente, con i padroni di casa in vantaggio fino al 52′, quando Visentin in stato di grazia ha segnato due gol ravvicinatissimi: 25-25 a meno di dieci minuti dalla fine, aprendo la partita a ogni scenario possibile, senza che una rimonta lombarda fosse esclusa.

Una partita al cardiopalmo in cui Cassano Magnago si è fatto valere e ha costruito la propria rimonta davanti a un Brixen incredulo.

Purtroppo, complici un gioco frettoloso e delle azioni sbagliate e occasioni di gol andati a vuoto da parte del Cassano (Jezdimirovic ha sbagliato tre tiri, così come Visentin ha preso un fragoroso palo), negli ultimi 5 minuti, i biancoverdi hanno ritrovato la rotta e sferrato cinque reti decisive (firmate da Cutura, dal pivot Andrea Basic e da Gianluca Dapiran, il nuovo acquisto dal Trieste): la partita si è conclusa 30-25 per Brixen.

I MIGLIORI MARCATORI

A distinguersi in campo amaranto Federico Mazza che, con 6 gol non solo si conferma capocannoniere della top 20 marcatori di serie A1, ma anche un decisivo assist-man verso Nikola Jezdimirovic, che ha sferrato 4 gol.

I migliori in campo del Brixen sono stati David Cutura e il novello Gianluca Dapiran, il nuovo acquisto dal Trieste, entrambi con 4 punti.

Tabellino BRIXEN – CASSANO MAGNAGO (30-25) 1 tempo: 15-14 2 tempo: 30-25 BRIXEN: Valerio Sampaolo, Riccardo Di Giulio (1), Marco Fantinato (1), Stefano Arcieri (3), Gianluca Dapiran (4), Endrit Iballi (3), Adrian Iballi (5), Andrea Basic (3), Christian Mitterrutzner (1), Arnad Hamzic (4) e David Cutura (5) CASSANO MAGNAGO: Luca Monciardini, Alberto Lazzari (4), Federico Mazza (6), Ivan Salvati (1), Sasa Milanovic, Mattia Dorio, Filippo Branca (1), Giacomo Visentin (4), Simone La Bruna (3), Nikola Jezdimirovic (4), Stefano Bassanese (1) e Usman Kabeer (1) Arbitri: Dionisi e Maccarone Ammonizioni: panchina del Cassano al 58.30′

LA QUINDICESIMA DI CAMPIONATO

Nella quindicesima giornata di campionato A1 Beretta Secchia Rubiera si è arresa ad Alperia Merano (27-33), mentre Carpi ha subito una rovinosa sconfitta firmata Junior Fasano (29-45). Conversano ha vinto in casa contro Teamnetwork Albatro 31-16. Infine, Pressano ha vinto il derby altoatesino contro Sparer Eppan 27-22.

Rinviato, invece, il match Trieste-Bolzano per dei casi di positività.