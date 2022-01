La regina dei ghiacci arriva al teatro Condominio di Gallarate

Con il teatro “covid free”, il Green Pass rafforzato, la mascherina Ffp2 per entrare, Il Teatro Condominio attende domenica 16 gennaio alle 16 grandi e piccoli per l’attesissima fiaba “La regina dei ghiacci”.

La compagnia di performer “All crazy & sold out” che la interpreta, che già ha allietato bambini e adulti nelle passate stagioni, è come sempre sotto la direzione artistica dal grande autore, regista e “one man show” Maurizio Colombi (Caveman, Peter Pan il musical e moltissimi altri), che da sempre dichiara il suo amore per le quali si cimenta ogni volta con impegno: all’attivo, in tutta Italia, già più di trenta le sue creazioni e produzioni dedicate alle più belle favole di ogni tempo.

Con la regia di Michele Visone “La regina dei ghiacci”, tratta dalla favola di Andersen, racconta di due sorelle obbligate a separarsi da piccole, ritrovandosi adulte ad affrontare difficoltà apparentemente insormontabili: storie di Re e Regine, Principi e Principesse, giovani valorosi più il pupazzo di neve tanto amato dai bimbi, che vivono nel regno su un fiordo della penisola scandinava.

Le vicende s’intrecciano tra colpi di scena e coraggio, amore, rispetto e… tanto ghiaccio! Ma non raffredderà gli animi, anzi: riscalderà il cuore di tutti grazie la simpatia degli artisti, le gags, le interazioni col pubblico e, ovviamente, il lieto fine. La scelta della principessa più giovane di rischiare infatti la vita, pur di salvare la tanto amata sorella dall’incantesimo che la tiene prigioniera, sarà l’atto d’amore più potente e sincero: scioglierà il ghiaccio, spegnendo così il sortilegio che aveva congelato tutto il regno. E sarà di nuovo primavera.

LA REGINA DEI GHIACCI

POSTO UNICO: € 10 bimbi- €12 adulti

Prenotazioni: via E-mail a biglietteria@teatrocondominio.it

Biglietti: si acquistano in biglietteria teatro a Gallarate il venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Acquisti online senza costi aggiuntivi sul sito Melarido o su TicketOne.it (con costo aggiuntivo per scelta immediata posto)

Per parlare con il teatro: il nr. 392 8980187 è attivo in fascia pomeridiana nei giorni feriali (h.14,30-18,00).