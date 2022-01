Legnano calcio, una tripletta al Caravaggio (3-0) per tornare in zona playoff

Si torna a giocare e il Legnano mostra subito l’entusiasmo della squadra che vuole far bene. Un 3-0 maturato solo nel secondo tempo, ma assolutamente meritato per i lilla che, saliti a quota 27 punti e con ancora due gare da recuperare, hanno la possibilità di riaffacciarsi con prepotenza in zona playoff

Dopo lo 0-0 del primo tempo, il Legnano va in vantaggio subito all’inizio della ripresa con un rigore di trasformato da Ravasi. Il raddoppio porta la firma di Bingo con una bella azione personale, mentre Barazzetta chiude definitivamente l’incontro.

Se la prima del 2022 è andata molto bene, per la seconda si dovrà attendere ancora. Il recupero in programma mercoledì 19 gennaio in casa del Villa Valle ha infatti subito un ulteriore rinvio per delle positività in casa bergamasca. Possibile quindi che i lilla si rivedranno in campo domenica 23 gennaio.

Legnano – Caravaggio 3-0 (0-0)

Marcatori: 51′ rig. Ravasi (L), 69′ Bingo (L), 85′ Barazzetta (L)

Legnano: Russo, Caradonna, Moracchioli, Bini, Robbiati, Di Lernia (83′ Barbui), Beretta (46′ Confalonieri), Bingo (77′ Barazzetta), Ravasi (70′ Quaggio), Ronzoni (70′ Bertoli), Gasparri. A disposizione: Tamma, Becchi, Confalonieri, Todaj, Iacovelli. Allenatore: Sgrò.

Caravaggio: Mazzoli, Traina, Cortinovis, Torri (54′ Lieshaj), Aprile, Viola, Baggetta (70′ Galdoune), Brioschi, Ibe (77′ Gallo), Lamesta (86′ Regantini), Fumagalli. A disposizione: Vitali, Corno, Gritti, Sirianni, Ferri. Allenatore: Terletti.Arbitro: Campazzo di Genova.

Ammoniti: Beretta (L), Caradonna (L), Aprile (C)

Recupero: p.t. 3′. – 5′ s.t.