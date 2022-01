Il Legnano vince di misura, doppio Chessa fa felice la Castellanzese

Domenica positiva per Legnano e Castellanzese, che sfruttano il fattore campo della prima giornata del girone di ritorno per iniziare con il piede giusto la seconda metà della stagione e mettere in classifica tre punti importanti per i rispettivi obiettivi.

LEGNANO – VIRTUS CISERANOBERGAMO 1-0

Gara chiusa e poco emozionante al “Mari” nello scontro di alta classifica tra Legnano e Virtus CiseranoBergamo. Le due formazioni arrivavano all’appuntamento a pari punti, a ridosso della zona playoff.

A decidere la gara è il gol al 29’ della ripresa di capitan Marco Gasparri, che si fa trovare pronto a mettere in rete una ribattuta e portare i tre punti in casa lilla.

Legnano – Virtus CiseranoBergamo 1-0 (0-0)

Marcatori: st: 28ì9’ Gasparri (L)

Legnano: Tamma, Caradonna, Moracchioli, Bini, Becchi, Di Lernia, Beretta, Confalonieri (40’ st Bingo), Quaggio, Ravasi (35’ st Barazzetta), Gasparri (41’ st Bertoli). A disposizione: Russo, Barbui, Iacovelli, Todaj, Gambino, Tondi. Allenatore: Sgró

Virtus CiseranoBergamo: Colleoni, Moioli, Pellegrini (45’ st Monti), Selvatico (38’ st Madonna), Delcarro, Nessi, Careccia, Jaohari, Bardelloni, Confalonieri, Belloli (45’ st Viscardi). A disposizione: Colleoni, Gerevini, Monti, Mosconi, Albertini, Orfanos. Allenatore: Del Prato

Arbitro: Moretti di Firenze (Fadda e Ladu)

CASTELLANZESE – LEON 2-1

Tre punti pesanti per la Castellanzese, che alla prima del girone di ritorno sfruttano la freddezza dal dischetto di Mario Chessa che per due volte realizza dagli undici metri regalando ai suoi la posta piena. Nel primo tempo i neroverdi trovano il vantaggio al 36’ ma subiscono il pari di Bonseri un minuto dopo. A decidere la gara è quindi il gol al 15’ della ripresa per tre punti che sono vitali per la corsa alla salvezza.

Castellanzese – Leon 2-1 (1-1)

Marcatori: 36′ rig. Chessa (C), 37′ Bonseri (A), 15′ st rig. Chessa (C)

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan, Perego (34′ st Piran), Micheli, Chessa, Colombo (31′ st Travellini), Ferrandino, Mazzola, Mandelli (24′ st Melli), Raso. A disp. Asnaghi, Alushaj, Nuzzo, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta.

Leon: Martignoni, Marzullo, Concina (29′ st Romanini), Zazzi (24′ st Ronchi), Rondelli, Scaccabarozzi, Oggionni (29′ st Veneruso), Achenza (45′ st Ferrè), Bonseri, Moreo, Schiavo (19′ st Paparella). A disp. Fontana, Caferri, Leotta, Aldè. All. Motta.

Arbitro: Toro di Catania (Anile di Acireale e Di Dio di Caltanissetta)

Ammoniti: Achenza (A), Perego (C), Compagnoni (C).

SERIE D GIRONE B – XX GIORNATA

Breno – Vis Nova 2-1; Brianza Olginatese – Folgore Caratese 2-2; Brusaporto – Real Calepina 3-1; Desenzano – Caravaggio rinviata; Casatese – Arconatese 1-1; Castellanzese – Leon 2-1; Crema – Sona 2-0; Legnano – Virtus CBg 1-0; Ponte San Pietro – Sporting Franciacorta 2-2; Sangiuliano City – Villa Valle 3-1.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 43; Desenzano, Arconatese 35; Brusaporto 34; Casatese, Folgore Caratese, Legnano 33; Virtus CBg 30; Breno 29; Sporting Franciacorta 27; Sona 24; B. Olginatese 23; Crema, Ponte San Pietro 21; Leon, Real Calepina, Castellanzese 20; Vis Nova 19; Caravaggio 16; Villa Valle 15.