A Maccagno un viaggio “Dentro la tasca di Giorgio Perlasca” per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con “Progetto Zattera” organizza, alle ore 18:00 presso il Punto d’Incontro di Maccagno (in via Pietro Valsecchi 21-complesso Auditorium), uno “spettacolo” dal titolo “Dentro la tasca di Giorgio Perlasca”.

Martin Stigol di “Progetto Zattera”, attraverso il racconto della vita di Perlasca, un eroe italiano senza armi ne fucili, cercherà di far intraprendere ai presenti un viaggio interiore alla scoperta del geme del pregiudizio.

Storie importanti e riletture sui temi dell’emarginazione porteranno, inoltre, alla scoperta della storia europea: in particolare delle vicende dei cittadini ungheresi di religione ebraica, salvati con la complicità di Giorgio Perlasca. A questo seguirà l’intervento del professor Giovanni Petrotta, dell’Anpi Luino.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle disposizioni di Legge in vigore. Per ulteriori informazioni http://www.comune.maccagno.va.it/cultura/eventi, oppure consultare la pagina Facebook: Punto d’Incontro Maccagno